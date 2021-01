« Les Touristes : mission cascadeurs » : le 29 janvier 2021 sur TF1

4.9 ( 7 )



« Les Touristes : mission cascadeurs » c’est pour le vendredi 29 janvier 2021 sur TF1 et sur MYTF1 pour le replay. Après le Zoo, la haute-montagne, la police et les Sapeurs-pompiers, voici le 5ème volet des Touristes !



Et cela s’annonce toujours plus périlleux pour ceux qui ont accepté d’y participer. Vous y retrouverez ainsi Booder, Cartman, Camille Cerf, Claude Dartois (Koh-Lanta, ndrl), Lola Dubini et Florent Peyre.

« Les Touristes : mission cascadeurs » : dans ce numéro

Pour cette nouvelle édition, nos bras-cassés sont en immersion dans une école de prestige : l’école de cascades Action Training Production, première école européenne, mondialement reconnue, fondée et pilotée par Louis-marc Marty.



3 jours et 2 nuits d’immersion inédites qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Arrivés en touristes comme à leur habitude, ils se sont pris à cet univers cinématographique, au jeu de l’acting, devenant des doublures de choc. Un univers passionnant, technique et très éprouvant.

Une nouvelle fois, nos Touristes ont dû se surpasser et braver leurs peurs.

Soumis à de rudes épreuves : immolation par le feu, techniques de chutes, projections arrière par câble, chorégraphies de combat, saut dans le vide…ils ont dû se plier aux règles strictes de sécurité et à l’exigence de leur instructeur.

Mais comme un touriste reste toujours un touriste, ce séjour hors norme nous réserve beaucoup d’émotions fortes mais aussi beaucoup de rires.

Pour les images il faudra un peu attendre. Alors si cette présentation vous a donné l’envie, rendez-vous le 29 janvier 2021 dès 21h05 sur TF1.

