Ici tout commence : Clotilde s’avoue vaincue, Maxime inquiet, ce qui vous attend mercredi 6 janvier (épisode n°48 en avance)

5 ( 5 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 48 du mercredi 6 janvier, Clotilde va finir par s’avouer vaincue !



Annonces



Annonces

En effet, alors que Louis doit passer en conseil de discipline pour avoir frappé Jérémy, Claire décide de laisser la direction de l’institut à Clotilde.



Annonces



Annonces



Annonces





Mais c’est sans compter sur le nouveau test adn fait par Guillaume. Il reçoit les résultats : Louis est bien le fils d’Auguste ! Il confronte Clotilde, qui reconnait avoir falsifié le test et dit avoir des remords… Clotilde promet de dire la vérité le lendemain et de quitter l’institut.

De son côté, Maxime est inquiet pour Salomé après avoir vu la violence de Louis. Il a peur qu’un jour il s’en prenne à elle, même si Salomé n’y croit pas. Elle a des crampes au ventre et se confie à Claire, qui lui conseille de recadrer Louis pour le calmer…



Annonces





Quant à Lionel, il vient voir Antoine et affirme qu’on lui a volé sa montre. Il accuse directement Caroline !

Rendez-vous mercredi 6 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés