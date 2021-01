« NCIS » du 29 janvier 2021 : ce soir sur M6 l’épisode « Vengeance froide »

5 ( 4 )

« NCIS » du 29 janvier 2021. Retour de la saison 17 de votre série « NCIS » ce soir sur M6. Au programme un seul épisode inédit « La Vengeance froide ». Il sera suivi de cinq épisodes en mode rediffusion.



A suivre ce soir dès 21h05 sur M6



« NCIS » du 20 janvier 2021 : votre épisode inédit de ce soir

Dans cet épisode, l’agent Torres va se battre pour survivre…

Saison 17 – épisode 14 : Vengeance froide

Victime d’un délit de fuite alors qu’il était avec Bishop, Torres se bat pour survivre aux soins intensifs. L’équipe cherche à arrêter le chauffard russe multirécidiviste mais ce dernier, qui bénéficie d’une immunité, est sur le point de quitter le pays…



"On est en train de le perdre" 😣😢

À 21.05, l'agent Torres se bat pour survivre dans #NCIS pic.twitter.com/pJOI5qKR6A — M6 (@M6) January 29, 2021

Et après ?

Dès 21h55 pas moins de 5 épisodes à la suite seront ensuite proposés : deux épisodes de la saison 16, un épisode saison 14, deux épisodes de la saison 13.

Saison 16 – épisode 23 : Une personne à qui parler

Le NCIS enquête sur le meurtre d’un héros de la guerre d’Afghanistan qui, avec son équipe, avait arrêté un chef taliban, libéré des otages et récupéré 30 millions de dollars volés. En proie au doute concernant son passé, Gibbs se confie au Dr Grace Confalone…

Saison 16 – épisode 24 : Fantômes

Tobias Fornell fait appel à son ami Gibbs lorsque sa fille Emilie frôle la mort après une overdose aux opioïdes. Durant cette enquête, Gibbs correspond avec le fantôme de son ex-femme et mère d’Emilie, Diane Sterling.

Saison 14 – épisode 12 : Infiltration

Un matin, Gibbs ne se présente pas au NCIS et demeure injoignable. En découvrant qu’il s’est débarrassé de son téléphone, insigne, portefeuille et papiers d’identité, son équipe comprend qu’il a lancé une procédure d’infiltration d’urgence…

Saison 13 – épisode 10 : Le don de soi

La Secrétaire de la Navy confie au NCIS la mission de retrouver le 4e enfant d’une fratrie après la mort de deux d’entre eux dans l’exercice de leurs fonctions et alors que le 3e a besoin d’une greffe. À quelques jours de Thanksgiving, Bishop, réfugiée dans sa famille après l’infidélité de son mari, prend part à l’enquête.

Saison 13 – épisode 11 : Jusqu’au bout du monde

Ducky est agressé par un homme à la recherche de son demi-frère, Nicholas Mallard, que le légiste croyait mort depuis plusieurs décennies. Alors que l’équipe traque le suspect, Ducky replonge dans les derniers moments passés avec ce jeune frère qu’il n’a cessé de rechercher tout au long de sa vie…

Nouveau succès d’audience pour l’inédit ?

On parle peu de l’audience de NCIS et on a tort. Cette saison 17 est un vrai succès d’audience pour la chaîne. La semaine dernière l’épisode inédit a pu compter sur 3.05 millions d’inconditionnels soit 12.6% du public présent devant son poste de télévision.

Le « NCIS » est de retour ce soir sur M6 et 6PLAY.

