Plus belle la vie : ce soir, la police croit arrêter Jacob (résumé + vidéo épisode 4205 PBLV du 29 janvier 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4205 du vendredi 29 janvier 2021 – La police va arrêter un innocent ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, se basant sur le témoignage de Camille et sans se douter qu’elle leur a menti, Patrick et Eric croient arrêter Jacob…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4205

Emma surprend Camille avec son téléphone et se méprend pensant qu’elle veut découvrir les applications. Elles prennent des selfies quand la police appelle : ils ont retrouvé Jacob. Camille se raidit et craint la confrontation. Malheureusement Jacob n’est pas tombé dans le piège de la police, ce n’est pas lui qui a été interpelé. Mais Camille fait accuser un innocent et assure qu’il s’agit bien de son ravisseur. Elle va s’entêter dans son mensonge malgré les conséquences…



Le comportement de Vidal irrite Victoire. Alors que tout le monde semble craquer pour le nouveau docteur, Sacha comprend que la seule personne qui a un problème avec lui c’est Victoire. Mais Vidal arrive à la faire changer d’avis quand il parle du Docteur Jean Lissajoux…

Sophie observe Thomas et Barbara prendre les mesures de la nouvelle terrasse. Elle décide d’aller voir Barrault pour empêcher cette installation…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4205 du 29 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

