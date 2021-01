Plus belle la vie : ce soir, le commissaire Cissé débarque (résumé + vidéo épisode 4191 PBLV du 11 janvier 2021)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4191 du lundi 11 janvier 2021 – C’est ce soir que vous allez découvrir la toute dernière scène de Samia, alias Fabienne Carat, dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Alors que Samia est entrain d’écrire des lettres d’adieux pour Jean-Paul et Lucie, Jean-Paul débarque pour lui parler… Le coeur gros, Samia lui demande de partir.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul démissionne, le projet de Thomas, Emma retrouve sa soeur (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4191

Boher pense que Samia est aux mains de Pavel et Patrick lui demande de ne pas parler de cette disparation en dehors du commissariat. Du sang est retrouvé sur la scène de l’enquête. Eugénie, qui est au courant de la démission de Samia essaie d’en savoir sur son possible remplacement. De son côté, Revel présente au commissariat, M onsieur Cissé, le nouveau commissaire du Mistral. Boher le met immédiatement sur la piste de l’enlèvement de Samia, mais la réaction de Cissé choque…



Au bar de Mike, Sabrina prend sur elle pour ne pas réagir aux remarques déplacées de son patron, car elle a besoin d’une avance pour aider Chloé. Elle essaie de voler un bijou de Mila mais se fait prendre la main dans le sac par Mouss. Chloé va de plus en plus mal et Sabrina fait tout son possible pour la maintenir en vie…

Jean-Luc a fait une nouvelle crise. Riva ne voit plus qu’une solution, celle d’être hébergé par Mirta au Céleste…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4191 du 11 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

