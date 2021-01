Plus belle la vie : ce soir, Luna retrouve Bertrand (résumé + vidéo épisode 4186 PBLV du 4 janvier 2021)

4.5 ( 13 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4186 du lundi 4 janvier 2021 – Luna retrouve Bertrand ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Mais se donnent-ils vraiment une seconde chance ? Luna donne une réponse à Bertrand et ce n’est pas ce qu’il voulait entendre…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Samia disparait, un nouveau commissaire, Léa prend une décision (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4186

Léa est sous le choc après le lapsus de Boher et Samia préfère quitter l’église. Boher ne veut pas épouser Irina et se prend une gifle magistrale. Pour le Pope, ce qui vient d’arriver est signe que le mariage ne devait pas se faire et seul Boher peut savoir où il en est. De son côté, Samia veut se rassurer et demande à Léa s’il se passe quelque chose entre elle et Boher. Léa lui confirme que non. Boher trouve le courage d’affronter Irina, de lui dire qu’il s’est menti à lui-même…



Annonces





A Scotto, Mouss est accueilli comme un roi. Quand il croise Bertrand il lui donne quelques conseils pour séduire Luna. Mirta découvre que Léo et Claire sont en couple. La nouvelle arrive vite aux oreilles de Rochat qui manque de s’étrangler. Mais en grand seigneur, Rochat leur souhaite d’être heureux…

Sabrina a des loyers en retard et Mila lui tombe dessus. Nathan tente de lui remonter le moral et fait jouer ses relations pour lui trouver un nouveau job de serveuse…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4186 du 4 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés