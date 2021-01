Un si grand soleil : Eliott poursuit sa mission, Ludo frappe Christophe, ce qui vous attend mercredi 27 janvier (épisode n°568 en avance)

4.6 ( 12 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 568 du mercredi 27 janvier, Eliott poursuit sa mission.



Eve va parler à Justine, qui lui assure ne pas tremper dans les affaires d’Alicia et lui confie qu’elle n’empêchera pas Eliott de réussir sa mission.



Eliott est invité chez Sam, Alicia voulant apprendre à mieux le connaitre. Eliott joue cartes sur table en parlant de son passage en prison, ainsi que de son bar. Il a encore une vision de son père, qui affirme qu’il va finir par se planter…

De son côté, Ludo croise Christophe au zoo. Christophe le provoque au sujet de Johanna, Ludo ne peut pas se retenir et le frappe ! Face à Cécile, Christophe ment en affirmant s’être fait frapper dans la rue en s’interposant au milieu d’une dispute de couple. Cécile veut qu’il porte plainte, il refuse.



Julien et Alice signent les papiers du divorce. Julien n’est pas en forme et Johanna l’invite à boire un verre. Elle lui parle d’Yvon et son projet d’hôtel de luxe. Julien, au bord de la faillite après qu’un grossiste de L Cosmétiques les ait planté, a alors l’idée de demander à Johanna de lui arranger un rendez-vous avec Yvon. Il suit une idée de Gary et veut lui proposer un projet de spa.

Rendez-vous mercredi 27 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 février 2021

