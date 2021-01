Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 février 2021

4.5 ( 11 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 5 février 2021 – A la veille du début d’une nouvelle semaine, vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Et si tel est le cas, il est temps d’en savoir plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 1er au 5 février 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que ça va chauffer entre Bilal, Elise et Sofia ! Bilal souffre de ne pas avoir de véritable place dans la vie de Charlie et il va décider de passer à l’action… Mais ça ne va faire qu’envenimer les choses…

De leur côté, Claire et Florent accueillent Kira chez eux. Mais elle va devoir se faire à cette nouvelle vie si différente de ce qu’elle a connu…



Annonces





Lundi 1er février 2021, épisode 571 : Tandis que Bilal, remonté, hésite à passer à l’action une bonne fois pour toutes, Eliott espère pouvoir enfin échapper à la justice. Quant au procureur Bernier, il n’est pas près de lâcher le morceau.

Mardi 2 février 2021, épisode 572 : Alors qu’Eliott semble prêt à toutes les folies pour mener à bien sa mission, Élise est décidée à en découdre pour se venger d’une trahison. De son côté, Elisabeth fait une rencontre prometteuse.

Mercredi 3 février 2021, épisode 573 : C’est le branle-bas de combat chez Claire et Florent : quelle nouvelle invitée s’apprêtent-ils à recevoir chez eux ? De son côté, Ève sera-t-elle capable de garder pour elle un lourd secret ?

Jeudi 4 février 2021, épisode 574 : Alors qu’Eliott s’apprête à passer une journée qu’il n’est pas près d’oublier, Kira a du mal à se faire à sa nouvelle vie et à canaliser sa colère. Quant à Virgile, il reçoit une visite surprise au camping…

Vendredi 5 février 2021, épisode 575 : Alors qu’Ève joue le jeu de la réconciliation, Bilal, quant à lui, accuse le coup et souffre de la situation qu’il a provoquée, tandis qu’Akim tente de faire bonne figure au commissariat.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 18 au 22 janvier 2021 en cliquant ICI

du 25 au 29 janvier 2021 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés