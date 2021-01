Plus belle la vie : ce soir, la police découvre la chambre de Camille (résumé + vidéo épisode 4201 PBLV du 25 janvier 2021)

4.7 ( 15 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4201 du lundi 25 janvier 2021 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », la police découvre avec horreur la chambre dans laquelle Camille était retenue par Jacob. La jeune femme a dessiné sur les murs tandis que Patrick constate une chaîne à laquelle elle était probablement attachée…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4201

Baptiste est gêné de voir Camille en petite tenue en train de tout ranger et nettoyer au réveil. Il s’inquiète de savoir qu’elle vit sous le même toit que Mathis, mais pour Emma, ils doivent garder espoir et ne pas baisser les bras. La police ne trouve rien pendant la perquisition dans la cave, Jacob a pris soin de tout nettoyer avant son départ. Mais dans le jardin, ils découvrent des tombes. Patrick amène Camille sur le lieu, mais la gamine est complètement pétrifiée…



Boher et Léa appréhendent tous les deux leur journée de travail. Léa n’est pas à l’aise face à la caméra d’Eugénie, en interview pour présenter le menu végétarien de la cantine. Elle remarque des rougeurs sur la peau des élèves et commence à les ausculter. Le soir Boher et Léa se rejoignent pour une session de travail…

César arrive à convaincre Barbara en lui montrant des esquisses de ce que pourrait être le nouveau bar. De son côté, Léo qui est en plein dilemme…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4201 du 25 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

