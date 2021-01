Un si grand soleil : Eliott manipule une jeune femme, Bilal tendu, ce qui vous attend lundi 25 janvier (épisode n°566 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Fan de la série de France 2 « Un si grand soleil » et déjà hâte de savoir ce qui vous attend lundi ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 566 du lundi 25 janvier, Eliott est en mission pour la police !



Il manipule une jeune femme, Sam Boisseron, avec qui il entretient une relation depuis quelques semaine.



Si Dylan est persuadé qu’Eliott est tombé amoureux, il est en réalité en mission et il passe par la fille afin d’atteindre la mère, Alicia Boisseron. Cette dernière est la cible d’une enquête de la brigade financière et la police compte sur Eliott pour trouver des infos compromettantes…

De son côté, Bilal est tendu. Il a surpris une conversation où Sofia disait que s’il arrivait quelque chose à Elise, elle fuirait à l’autre bout du monde avec Charlie… Elle lui cofirme à la Paillote, Bilal le prend mal et s’inquiète. Sofia demande à Elise de le recadrer.



Quant à Lucille, elle interviewe Elise et rédige son article. Jacques Ravier lui annonce qu’il va être publié, Lucille lui demande d’accepter de la prendre en stage… Il promet de voir ce qu’il peut faire pour elle.

Et enfin Alex retourne voir Gaëlle en prison afin de s’excuser de l’avoir soupçonnée. Gaëlle lui demande si un jour il pourra lui pardonner, Alex lui répond qu’il ne sait pas… Il parle ensuite de cette visite à Manu et lui assure qu’il n’est plus amoureux d’elle.

Rendez-vous lundi 25 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 février 2021

