Un si grand soleil en avance : Elise face au tireur (résumé + vidéo épisode n°564 du 21 janvier 2021)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elise se retrouve face au tireur ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Il lui dit tout ce qu’il a sur le coeur et elle comprend pourquoi il lui en veut autant…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 564

Elise rentre chez elle et se retrouve face au tireur. Ce dernier lui parle de sa fille unique, Emma, qui est morte à seulement 25 ans. Elle est tombée amoureuse d’un homme qui la détruisait et la frappait ! Il est allé voir Elise au commissariat pour l’alerter mais elle lui avait expliqué que c’est Emma qui devait venir porter plainte… Elle n’a rien fait et l’a rembarré sèchement alors qu’il était très inquiet pour sa fille. Et Emma est finalement morte sous les coups de son compagnon !



De son côté, Ludo découvre une immense colère en lui. Et Alice veut rester légère.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 21 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

