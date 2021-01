Un si grand soleil en avance : les Bastide passent Noël séparés (résumé + vidéo épisode n°554 du 7 janvier 2021)

4 ( 8 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le réveillon de Noël s’annonce bien triste ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, la famille Bastide va pour la première fois le passer tous séparés !



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 janvier 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 554

Arthur a finalement décidé de passer le réveillon de Noël dans un bar avec Antonin et Anissa. Il appelle Manon mais elle ne répond pas et il tombe sur sa messagerie… De son côté, Julien est chez Enric et semble bien triste en voyant leur bonheur. Quant à Alice, elle est avec Ludo et Johanna, qui trouvent qu’elle gère bien sa rupture.



Annonces





Pendant ce temps là, un vieux dossier refait surface et vient mettre le commissariat sens dessus dessous.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 7 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés