Un si grand soleil en avance : Sofia et Elise en danger (résumé + vidéo épisode n°561 du 18 janvier 2021)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Yasmine et Gérald vont-ils former un joli couple dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Ca semble en tout cas bien parti entre ces deux là !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 561

Elise et Sofia déjeunent au restaurant avec la petite Charlie dans son landau. Elise explique à Sofia que Bilal a proposé de garder Charlie pour qu’elles puissent passer un moment à deux. Sofia lui répond que ce n’est pas la peine mais Elise lui confie que Bilal a sûrement envie de passer un moment avec elle… Sofia est d’accord, Elise est ravie. Mais pendant ce temps là, le tueur les observe et les vise avec son arme…



De son côté, Johanna trouvera-t-elle l’équilibre auquel elle aspire ? De son côté, Alice est pressée de tourner la page une bonne fois pour toutes.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 18 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

