Un si grand soleil : Sofia en danger, Yasmine et Gérald s’embrassent, ce qui vous attend vendredi 15 janvier (épisode n°560 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 560 du vendredi 15 janvier, Elise risque de lourdes sanctions tandis que Sofia et Charlie sont en danger.



En effet, la commandante Roux explique à Elise que le procureur va décider s’il ouvre une enquête ou pas, et elle l’informe des risques encourus.



Elise risque une mise à pied avec retenue de salaire, et même une rétrogradation ! Elise peut rentrer chez elle et elle explique tout à Sofia. Sa compagne ne la juge pas mais en se promenant seule avec Charlie, Sofia rencontre un inconnu qui s’intéresse au bébé… Et il regagne ensuite sa voiture, où il cache un fusil…

De leur côté, Yasmine et Gérald continuent de se rapprocher. Après avoir passé le réveillon ensemble, Gérald envoie un message à Yasmine, sur conseil de son fils Dylan. Ils se retrouvent en fin de journée et s’embrassent !



Quant à Johanna, elle veut essayer de sauver son couple. Elle retrouve Ludo à la coloc et promet de s’arranger pour partir en Patagonie aux dates prévues. Mais Ludo lui confie qu’il pense que leur problème n’est pas uniquement lié à ce voyage… Johanna l’aime et promet de tout faire pour le garder à ses côtés.

Rendez-vous vendredi 15 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

