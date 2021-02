Audiences TV prime 11 février 2021 : « Section de recherches » leader, « En Thérapie » confirme

4.6 ( 9 )



Audiences TV prime 11 février 2021. Hier soir nouveau succès de la série de TF1 « Section de recherches » avec Xavier Deluc, Franck Sémonin et Fabienne Carat. L’épisode inédit du jour « Comportement à risque » a pu compter sur 5.61 millions de fidèles soit 23.4% de l’ensemble des téléspectateurs.



En moyenne les deux premiers épisodes affichent 4.74 millions de téléspectateurs (22.4% de pda).

Audiences TV prime 11 février 2021 : les autres chiffres

M6 est deuxième avec la rediffusion du film « Insaisissables » de Louis Leterrier avec Mark Ruffalo et Mélanie Laurent dans les rôles principaux. Verdict : 3.06 millions de téléspectateurs, 14.5% de part d’audience sur l’ensemble du public et 25% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Sur cette cible si prisée, M6 était leader hier soir.

Sur France 3 succès pour le film inédit « C’est beau la vie quand on y pense » de et avec Gérard Jugnot, François Deblock et Isabelle Mergault. Il a suscité la curiosité de 2.26 millions de Français soit 9.8% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

Sur France 2 le magazine « Vous avez la parole » avait pour invité Gérard Darmanin qui était notamment opposé avec Marine Le Pen. Il a été suivi par 1.95 million d’électeurs potentiels (8.6% de pda).

Succès confirmé pour « En Thérapie » sur Arte avec 1.46 millions de téléspectateurs et 6.1% de part de marché pour les deux premiers épisodes de la soirée.

