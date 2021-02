Ici tout commence du 25 février : votre série déprogrammée ce jeudi

4.9 ( 7 )



Encore une fois, l’actualité va priver les fans de la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » de leur épisode inédit ce jeudi ! En effet, votre épisode est une nouvelle fois déprogrammé ce jeudi 25 février en raison de la nouvelle conférence de presse que donnera Jean Castex !



Pour rattraper ce retard, TF1 diffusera donc deux épisodes à la suite de « Ici tout commence » vendredi à partir de 18h05.



Pour patienter d’ici vendredi, on vous propose de découvrir un bref aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de ces deux derniers épisodes de la semaine.

Episode 84 : Tandis qu’Antoine regrette d’avoir cédé à la tentation, Souleymane se réjouit pour son père. A la suite d’un chantage de Teyssier, Mehdi se voit dans l’obligation de demander de l’aide. Célia et Eliott se disputent à propos d’Hortense, forcée de prendre une décision radicale.



Episode 85 : Rose parvient à déjouer le complot monté à son encontre et met de côté les rancœurs passées. Esseulée, Noémie se sent de plus en plus persécutée et cherche un soutien auprès de Gaëtan. Hortense prend enfin une décision aux conséquences plus lourdes que prévu.

