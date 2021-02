Plus belle la vie en avance : le départ de Roland (vidéo PBLV épisode n°4213)

4.9 ( 10 )



Annonces





C’est avec beaucoup d’émotion que Roland regarde une dernière fois la place du Mistral mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Roland a décidé de quitter le quartier !



Annonces



Annonces

Alors que Thomas vient d’ouvrir un restaurant en face du bar familial, le nom de ce dernier lui a porté le coup de grâce.



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Thomas et Barbara ont choisi d’appeler leur restaurant « Le Marci ». Un nom qui ne passe pas pour Roland, qui se sent trahi par son fils et qui réalise que le point de non retour est atteint…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4213 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Annonces





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4213 du 10 février 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : Jacob veut tuer Lucie, Jean-Paul au plus mal, Victoire proche de Vidal (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés