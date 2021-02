Découvrez les candidats de « Pékin Express : les pistes de la terre rouge » qui débute ce soir sur M6

5 ( 7 )



C’est le jour pour « Pékin Express : les pistes de la terre rouge » ! Et oui la nouvelle saison débute ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le streaming et le replay.



Une nouvelle saison inédit au cours de laquelle les 8 binômes en cours auront pour mission de traverser l’Ouganda, l’Éthiopie et les Émirats Arabes unis, avant de disputer la grande finale à Dubaï.

« Pékin Express : les pistes de la terre rouge » : découvrez les candidats

❱ Christophe et Claire : le père chic et la fille choc. Un binôme avec deux personnalités très différentes : Christophe est contemplatif et intellectuel, Claire est dynamique et sportive.

Très admirative de son père, Claire souhaite le surprendre et le rendre fier à travers cette aventure. Christophe n’est pas du tout sportif ! Tête en l’air, il a tout de l’aventurier du dimanche. Sa plus grande crainte : les treks. Son atout majeur : sa gentillesse, sa bienveillance et sa politesse. Il se voit comme le « responsable relationship » du binôme. S’il laissera Claire faire les épreuves sportives, il aime l’idée de chercher une habitation, convaincre les chauffeurs de voiture de les emmener jusqu’au bout ! Élevé chez les scouts, Christophe pense que les valeurs du scoutisme (débrouillardise, solidarité, détermination…) vont être un atout pour leur binôme !



❱ Florent et Noël : les collègues catalans. Noël était un ami du papa de Florent, ils se connaissent depuis 17 ans et sont collègues depuis 5 ans.

Ils passent leur journée de travail ensemble de 7h du matin à 13h. Les rôles sont définis : Florent conduit le camion et Noël ramasse les déchets verts ! Leur camion est le lieu de vie : on y trouve leurs deux mascottes « Flo et Nono », ainsi que le drapeau catalan. Ils sont connus de tous dans leur village et la tournée des poubelles est souvent l’occasion de dire bonjour à tous les habitants ! Ils se considèrent comme de véritables amis et sont très heureux de travailler ensemble. Pour eux qui n’ont pas voyagé, Pékin Express est l’occasion de découvrir le monde. Ils pensent avoir toutes leurs chances grâce à leur bon fonctionnement : ils se connaissent par cœur.

Même si le ton monte, Florent et Noël restent soudés pour réussir au plus vite l'étape ! 🤜🤛🎒#PekinExpress, nouvelle saison, à suivre tous les mardis à 21.05 dès le 23 février pic.twitter.com/KSbfPyNikT — M6 (@M6) February 16, 2021

❱ Sabine et Loïc : le binôme d’inconnus. L’enjeu est de taille pour ces deux mélomanes que tout oppose.

Sabine est professeure de musique classique, clarinettiste et chanteuse lyrique. Elle a toujours baigné dans la musique. Son père est musicien, tout comme son mari et ses 4 enfants. Loïc fait de la restauration-livraison à son compte et n’a qu’un rêve : sortir un morceau de rap ! Papa poule de 2 petites filles, il est très amoureux de sa femme qu’il a rencontrée à 18 ans. Le choc des cultures musicales va-t-il les unir ?

❱ Pierre-Louis et Arnaud : les frères fêtards. Avec 2 ans d’écart, les 2 frères sont aussi les meilleurs amis, ils partagent tout : passion de la fête, amis et métiers.

Leur rêve : ouvrir ensemble leur cabinet de kinésithérapie. Originaires du Sud-Ouest, ils aiment y faire la fête, les férias n’ont plus de secret pour eux ! Ils ont beaucoup d’amis et sont connus comme les « frères Mourcel », grandes bouches mais adorables. Très chouchoutés par leur maman et leurs 2 grands-mères qui font tout pour eux, ils veulent prouver à leur famille qu’ils ont grandi et qu’ils sont devenus des hommes ! Vont-ils supporter la rudesse de l’aventure et entrer dans l’âge adulte ?

❱ Crisoula et Jenny : la tante et la nièce Belges. Très proches depuis toujours, et encore plus soudées avec les épreuves de la vie, la tante et la nièce veulent vivre une aventure hors du commun.

Pour Jenny, sa tante est sa deuxième maman et Crisoula considère sa nièce comme son « mini moi » et sa confidente. Les deux femmes ont en commun une bonne humeur et une énergie débordantes. D’origine grecque, les 2 familles habitent à quelques rues d’écart et passent leur temps l’une chez l’autre.

"Il n'a pas d'essence" 🚘⛽😩

Les galères ne font que commencer pour la tante et la nièce belges qui ne trouvent pas de voiture !#PékinExpress, nouvelle saison, ce mardi à 21.05 pic.twitter.com/Nk2GxxQ3hF — M6 (@M6) February 22, 2021

❱ Aurore et Jonathan : le couple du nord. Tous deux originaires du Nord de la France, ce sont de vrais Ch’tis ! Issus d’un milieu modeste, ils sont fiers de leur réussite professionnelle.

Complètement fusionnels, Aurore et Jonathan sont mariés depuis 5 ans et ne supportent pas d’être séparés alors ils font tout ensemble. Le seul domaine qu’ils ne partagent pas encore est le sport. Jonathan en est mordu, Aurore sait que ça va être un challenge pour elle. Comme elle aime le dire : «Je suis la tête et Jonathan, les jambes !». Pékin Express est pour eux l’opportunité de fêter dignement leur anniversaire de mariage.

❱ Kaoutar et Nour : mère et fille explosives.Totalement fusionnelles, la mère et la fille se sont beaucoup rapprochées depuis le divorce difficile de Kaoutar.

Rigolotes et enjouées, elles adorent danser, faire la fête et sortir ensemble. Elles ont les mêmes amis et font de la boxe ensemble. Les 2 femmes sont tout de même radicalement différentes ! Nour a la tête sur les épaules, elle connait sa mère par cœur et lui voue un amour sans limite. Kaoutar est explosive et sanguine, elle part au quart de tour et dit tout ce qu’elle pense. Après plusieurs mois difficiles suite au divorce récent, Nour veut offrir à sa maman une aventure horsnorme .

❱ Rose-Marie et Cinzia : les copines parisiennes. Rose-Marie et Cinzia se sont rencontrées à Hawaï il y a 13 ans, lors d’un séjour linguistique. Entre elles ce fut un vrai coup de foudre amical.

Depuis, elles ne se quittent plus et partagent logement, loisirs, shopping et parfois même travail ! Actuellement agent d’escale, RoseMarie est en cours de reconversion pour devenir prof de yoga. Cinzia est une touche à tout : styliste lingerie, comédienne, chanteuse… Séductrices, elles n’aiment pas qu’on les prenne pour des bimbos pour autant ! Compétitrices et indépendantes, ces Parisiennes sophistiquées savent ce qu’elles veulent : gagner !

« Pékin Express » est de retour ce soir sur M6 et sur 6PLAY. Et ça va commencer avec des valises…

"Je n'aurais jamais pensé qu'un jour #PékinExpress ça commencerait avec les valises" 😬🧳

Nouvelle saison à découvrir dès demain à 21.05 pic.twitter.com/XfLyTliQ8o — M6 (@M6) February 22, 2021

« Pékin Express : les pistes de la terre rouge » ça débute ce soir et on vous propose de suivre l’aventure avec nous 😉

