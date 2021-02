Demain nous appartient : découvrez la date du retour de Lorie (Lucie)

4.6 ( 14 )



Annonces





Demain nous appartient, infos acteurs personnages DNA – Alors qu’elle a repris le tournage de « Demain nous appartient » en décembre dernier, on connait enfin la date du retour de Lorie Prester, alias Lucie, dans votre série quotidienne. Ça sera pour le vendredi 26 février sur votre petit écran !



Annonces



Annonces

Rappelons que ça fait déjà deux ans que Lucie Salducci à quitté Sète. Elle était alors partie en cavale avec le tueur aux alliances, dont elle était amoureuse.



Annonces



Annonces



Annonces





Comment s’annoncent ses retrouvailles avec Georges et Victoire ? Seront-ils heureux de la retrouver ou lui en voudront-ils toujours d’avoir disparu du jour au lendemain sans laisser de trace….

Et du côté de ses anciens collègues au commissariat ? Comment Karim et Martin vont-ils l’accueillir ? Et comment vont se passer les présentations avec Aurore ? Lucie aurait-elle d’ailleurs des choses à leur cacher ?…



Annonces





Un retour à suivre à la fin du mois dans « Demain nous appartient ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés