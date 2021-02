Ici tout commence spoilers : Antoine charmé par le passé, Hortense perdue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 22 au 26 février)

4.6 ( 9 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 22 au 26 février 2021 – Le week-end débute et, comme chaque samedi, si vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être compliquée pour Rose, qui va voir Antoine lui échapper…



En effet, alors qu’Antoine a décidé de faire un break, il est sous le charme de Valérie… Celle-ci semble décidée à récupérer son mari et Antoine va finir par succomber ! Mais Rose n’a pas dit son dernier mot…

De son côté, Hortense est perdue entre ses sentiments pour Hugues et ce que les gens vont en penser si ça se sait… Elle va devoir prendre une décision difficile. Quant à Eliott, il passe la semaine en binôme avec Greg et on peut dire que ça ne va pas être simple !



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 22 au 26 février 2021

Lundi 22 février (épisode 81) : Le passé refait surface. Il devient alors compliqué pour Antoine et Rose de sauver les apparences. En cuisine, Eliott tente d’apaiser les tensions alors que Greg n’en fait qu’à sa tête. Maxime et Salomé font front commun pour séduire un public difficile.

Mardi 23 février (épisode 82) : Démunie face à de nouvelles rivalités, Rose peut compter sur l’oreille attentive de sa sœur. Alors que les tensions semblent s’être apaisées, Elliot est choqué par le comportement de Greg. Laetitia se retrouve prise au piège dans sa spirale de mensonges.

Mercredi 24 février (épisode 83) : Mise à mal par une manigance qu’elle ne peut déjouer, Rose demande de l’aide à Constance. Un cadeau exceptionnel déstabilise Hortense. Claire se laisse séduire par un homme énigmatique dont elle ignore l’identité.

Jeudi 25 février (épisode 84) : Tandis qu’Antoine regrette d’avoir cédé à la tentation, Souleymane se réjouit pour son père. A la suite d’un chantage de Teyssier, Mehdi se voit dans l’obligation de demander de l’aide. Célia et Eliott se disputent à propos d’Hortense, forcée de prendre une décision radicale.

Vendredi 26 février (épisode 85) : Rose parvient à déjouer le complot monté à son encontre et met de côté les rancœurs passées. Esseulée, Noémie se sent de plus en plus persécutée et cherche un soutien auprès de Gaëtan. Hortense prend enfin une décision aux conséquences plus lourdes que prévu.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 22 au 26 février 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

