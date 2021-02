« Du Club Dorothée aux Mystères de l’amour » : les coulisses d’une success story, ce soir sur TMC

5 ( 4 )



« Du Club Dorothée aux Mystères de l’amour » ou les coulisses d’une success story, c’est ce soir à la télé et plus précisément dès 21H15 sur TMC ou sur MYTF1/TMC.



« Du Club Dorothée aux Mystères de l’amour » : entrez dans les coulisses d’une success story

Dix ans déjà que la série Les Mystères de l’Amour a été créée et passionne les téléspectateurs de TMC. Pour célébrer cet anniversaire, retour sur l’incroyable saga de Hélène et Nicolas, Cricri d’amour, Johanna, Justine et tous les autres.

De Salut les Musclés à Premiers Baisers en passant par Hélène et les garçons, le public s’émeut sans relâche d’une aventure démarrée il y a plus de 30 ans et qui n’a jamais quitté son cœur. L’aventure de grands ados à l’épreuve de l’âge adulte, de la paternité et de la vie.



Dans ce documentaire, comédiens et acteurs des coulisses racontent tous les secrets et anecdotes de cette fascinante longévité.

Derrière ce succès extraordinaire se cache deux hommes à l’origine d’un véritable phénomène qui va marquer l’histoire de la télé française : Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, à la tête de l’empire AB Productions.

Alors, comment expliquer ce succès grandissant ? Comment cet engouement a-t-il réussi à traverser plusieurs générations ? Et surtout, comment les principaux intéressés vivent-ils ces années de gloire qui continuent encore aujourd’hui ?

Ce soir c’est toute une génération qui va se retrouver sur TMC…. le génération Club Dorothée.

