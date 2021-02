Plus belle la vie : un personnage phare va faire son grand retour le mois prochain !

4.4 ( 7 )



Bonne nouvelle pour les fans de la série de France 3 « Plus belle la vie » puisqu’un personnage phare va faire son grand retour au Mistral ! En effet, après une longue absence et alors que beaucoup doutaient de son retour, Céline Frémont va revenir dans « Plus belle la vie » le mois prochain.



La belle Rebecca Hampton, qui a repris les tournages de « Plus belle la vie » à la fin du mois de janvier, reprend ainsi son rôle de Céline après une longue pause.



Rappelons qu’en mars dernier, l’actrice avait affirmé sur les réseaux sociaux qu’elle ne savait pas du tout quand la production de PBLV allait la rappeler pour tourner.

Une internaute lui avait demandé sur Instagram quand elle allait revenir dans la série de France 3 et elle avait répondu « C’est une bonne question… en attendant je marche… ». Beaucoup avait cru alors que Rebecca Hampton avait été en quelque sorte virée de « Plus belle la vie ».



