Un si grand soleil en avance : Sofia et Elise, le mariage (résumé + vidéo épisode n°577 du 9 février 2021)

5 ( 3 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Contre toute attente, c’est Sofia qui va décider d’apaiser les tensions ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle va faire un pas vers Bilal, tout en demandant Elise en mariage !



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 26 février 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 577

Sofia annonce à Elise qu’elle est allée voir Bilal. Elise ne comprend pas et lui rappelle que leur avocat leur avait dit de ne plus avoir de contact avec lui… Sofia lui explique qu’elle a aussi parlé à l’avocat afin de trouver une solution pour sortir de ce conflit. Sofia lui confie que Bilal est super mal et que c’est en grande partie parce qu’il ne supporte pas d’être fâché avec Elise. Sofia lui fait alors part de sa solution : adopter Charlie en adoption simple. Il faut que Bilal accepte et… qu’elles se marient !



Annonces





Et alors qu’Eliott fait d’étonnantes découvertes sur son passé familial, le commissaire Becker ne compte pas demeurer les bras croisés. Quant à Manu, il n’est pas décidé à rester raisonnable bien longtemps.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 9 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés