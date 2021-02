Un si grand soleil : Sam quitte Eliott, Yasmine rejette Gérald, ce qui vous attend jeudi 25 février (épisode n°589 en avance)

4.9 ( 10 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 589 qui sera diffusé le jeudi 25 février, Alicia va rapidement être envoyée en prison et Guilhem va être poursuivi pour fraude fiscale.



Annonces



Annonces

Grâce au marché que sa mère a passé avec le procureur, Bernier relâche Eliott sans aucune poursuite. Il l’informe qu’il doit maintenant se tenir à carreaux.



Annonces



Annonces



Annonces





Eliott a encore une vision de son père, qui lui dit que c’est certainement Eve qui les a balancé… Et quand Eliott interroge Vivien, il explique s’être fait braquer par un homme cagoulé. Eliott soupçonne que ce soit Virgile…

De son côté, Sam a su par Guilhem qu’Eliott a certainement monnayé sa liberté. Elle comprend que c’est Eliott qui a fait tomber sa mère, elle lui annonce qu’elle veut prendre ses distances et lui demande de lui rendre les clés de la maison familiale.



Annonces





Quant à Gérald, ses finances vont mieux et il décide d’envoyer un message à Yasmine pour partir en week-end en amoureux. Mais Yasmine n’oublie pas qu’il l’a tenue à l’écart, elle refuse son invitation. Gérald décide de partir seul tandis que Yasmine invite sa fille et ses amis à la paillotte.

Rendez-vous jeudi 25 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 mars 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés