EXCLU Plus belle la vie : Victoire parle à Sacha, Jean-Paul et Léa succombent (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 12 mars Fan de la série de France 3 « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines ? Si tel est le cas, comme tous les week-ends, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jean-Paul va continuer de se mettre en danger…

En effet, alors qu’il continue son enquête dangereuse pour savoir ce qui est arrivé à Samia, Jean-Paul est victime d’un accident de voiture avec Léa ! Il comprend que sa voiture a été sabotée… Plus de peur que de mal mais Jean-Paul a tellement eu peur pour Léa qu’il l’embrasse… Jean-Paul et Léa passent la nuit ensemble mais au réveil, Léa n’assume pas… Plus tard, Léa lui avoue qu’elle a besoin de temps. Elle ne sait plus où elle en est et se confie à Emilie…



De son côté, Estelle continue avec son addiction aux réseaux sociaux. Francesco découvre que contre son avis, elle fait croire à ses abonnés qu’elle est enceinte ! Francesco n’en peut plus et est au bord de la rupture… Il lui lance un ultimatum.

Quant à Victoire, elle avoue à Sacha qu’elle l’a trompé avec Vidal. Sacha est mal mais annonce à Victoire qu’il est fou amoureux d’elle et qu’il est prêt à l’attendre ! De son côté, Vidal quitte sa femme sans lui dire qu’il est malade et demande à Victoire de ne pas s’attacher à lui. Il va rester à Marseille et s’installe au Céleste.

Sophie est ruinée et cherche une solution pour sauver le bar du Mistral…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 22 février sur France 3

Pendant que Camille tient tête à Jacob, Lucie s’enfuit dans un champ. La fillette est sauvée par un agriculteur. Boher a du mal à garder espoir jusqu’à l’appel de Patrick. De son côté, Emma, ne connaissant pas le sort de Camille perd tout espoir. Au commissariat, procédure oblige, Cissé empêche Boher de voir sa fille. Lucie est interrogée par Friedman, les souvenirs de la gamine sont très flous mais elle affirme que c’est Camille qui l’a libérée…

Thomas et Barbara ont des problèmes de trésorerie et viennent demander de l’argent à César. Ce dernier décide d’attitrer des problèmes au bar du Mistral. Frémont trouve une souris et réussit à se faire payer son repas. Sophie comprend très vite de qui il s’agit…

Nathan se méprend et pense que le petit déjeuner préparé à la coloc est pour lui alors qu’il s’agit d’une scène pour I-Cocoon. Estelle et Francesco commencent à trouver leurs marques…

