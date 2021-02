Ici tout commence du 24 février : Rose fouille le téléphone de Valérie (résumé + vidéo épisode 83)

5 ( 1 )



Ici tout commence du 24 février, résumés et vidéo de l’épisode 83 – Rose dérape et fouille dans le téléphone de Valérie ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Elle découvre via un sms de Constance que Valérie cache qu’elle a retrouvé la mémoire… Mais Valérie supprime le message et nie devant Rose.



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 83

En fouillant dans le téléphone de Valérie, Rose découvre un texto de Constance qui évoque la mémoire retrouvée de Valérie. Rose la confronte mais cette dernière efface son texto devant elle. Mise à mal par cette manigance qu’elle ne peut déjouer, Rose demande de l’aide à Constance.

A l’Institut, Hortense a reçu un énorme bouquet de fleurs de la part d’Hugues… Et Claire se laisse séduire par un homme énigmatique dont elle ignore l’identité.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 83 du 24 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

