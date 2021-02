Ici tout commence : Valérie retrouve la mémoire, Vincent découvre un nouveau mensonge, ce qui vous attend mardi 23 février (épisode 82 en avance)

3.3 ( 3 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine commence et vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend demain dans « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 82 qui sera diffusé le mercredi 23 février, Valérie va retrouver la mémoire !



En effet, alors qu’Antoine confie à Guillaume que Rose n’est plus sa priorité et qu’il veut aider Valérie à retrouver la mémoire, celle-ci va avoir un flash…



Rose vient lui parler et Valérie se souvient qu’avant le naufrage, Antoine la trompait avec Rose… Elle en parle à Souleymane, qui lui confirme l’information. Mais Valérie ne veut pas en parler à Antoine et elle demande à Constance de ne dire à personne qu’elle retrouve la mémoire. Elle a besoin de temps…

De son côté, Vincent a peur que Laetitia lui mente encore et il a du mal à lui faire confiance. Il va chez elle, ils s’embrassent… Mais Kelly débarque et appelle Laetitia « maman ». Vincent comprend que c’est sa fille et qu’elle lui a encore menti !



Eliott et Greg réussissent finalement à cuisiner ensemble. Ils font un plat qui plait beaucoup à Claire, qui les félicite et les informe qu’il va être proposé à la carte du restaurant !

Rendez-vous mardi 23 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

