« Insaisissables 2 » : en mode rediffusion ce soir sur M6

4.9 ( 9 )



Annonces





« Insaisissables 2 » est en mode rediffusion ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou comme toujours en live et streaming sur 6PLay via sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Insaisissables 2 » : l’histoire

Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à la tête d’une vaste organisation criminelle.

Ils ignorent que cet homme d’affaires, Walter Marbry, a une longueur d’avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut que les magiciens braquent l’un des systèmes informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage, ils vont devoir élaborer le braquage le plus spectaculaire jamais conçu.

Casting

Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Michael Caine, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Dave Franco, Sanaa Lathan ou bien encore Jay Chou.



Annonces





Le saviez-vous ?

 Le Sands Macao Hotel a autorisé la production à tourner dans la salle de jeux tout en fonctionnant dans le même temps. L’équipe a ainsi tourné dans le casino avec une caméra embarquée à bord d’un drone d’hélicoptère qui se déplaçait à 40 km/h tout en suivant les comédiens.

 Afin que les tours de magie soient les plus crédibles et authentiques possibles, les acteurs ont participé à un séminaire de magie quelques semaines avant le début du tournage : ils se sont exercés pendant des heures pour travailler leur dextérité, ont appris à faire disparaître des objets et à maîtriser la gestuelle et le discours du magicien professionnel.

Vers un nouveau succès d’audience pour M6 ?

Lors de sa dernière diffusion en 2019, le film avait réalisé une très belle performance d’audience en réunissant 3.11 millions de téléspectateurs pour 14.7% de part de marché. Ce soir là, M6 était deuxième des audiences.

Bande-annonce

On termine comme toujours avec la bande-annonce officielle du film

« Insaisissables 2 de Louis Leterrier, c’est ce soir sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés