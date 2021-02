5 ( 5 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 7 février 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 Life ». Restaurants, bars ou salles de sport, ils ouvrent illégalement au mépris des règles sanitaires. Immersion dans cette France clandestine qui brave les interdits par nécessité économique ou par défi.

Et dans « 7 à 8 ». Des biens confisqués et vendus aux enchères, la justice saisit à tout va. Voitures de sports, yachts ou villas à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Et au Maroc des formes voluptueuses sculptées à coups de bistouris. Malgré les tabous, ces femmes se tournent vers la chirurgie et font la fortune des chirurgiens esthétiques de Casablanca.



Quant au portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré cette semaine à l’acteur Daniel Auteuil. L’acteur, en manque de scène, de public et de tournage, se confie.

« Je suis en jachère ! » En Provence, sa vie en suspens, son enfance, Ugolin le rôle de sa vie, et le spectacle musical dans lequel il chante : #DanielAuteuil se confie dans « Le Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo

📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/mJBU8ofyRS — Sept à Huit (@7a8) February 7, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 7 février 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

