« The Voice » vidéo replay du 6 février 2021. C’est donc hier que la saison 10 de « The Voice » a démarré sur TF1. Une saison qui s’annonce exceptionnelle sur tous les plans. Non seulement l’émission a signé son meilleur lancement depuis 3 ans (voir les chiffres d’audience ICI) mais les artistes qui se sont soumis aux avis des 4 coachs ont déjà scotché tout le monde. Et sans se mentir, on a déjà hâte de les retrouver pour les battles.



« The Voice » vidéo replay : Wahil impressionne sur « Georgia » de Ray Charles

Et parmi ces candidats, il y en a un qui a fait l’unanimité. Il s’agit de Wahil, un professeur des écoles de 27 ans qui au quotidien s’occupe d’enfants en situation de handicap.

Très vite, le jeune homme a mis en place au sein de son établissement une chorale car pour lui, la musique permet de développer une confiance en soi, un sens de l’écoute et de la rigueur.

Très admiratif de ses parents qui ne savent ni lire ni écrire, il voulu leur rendre hommage hier soir. Et quel hommage !



Et alors qu’il considère sa voix comme le reflet de son âme, il a décidé pour le prouver d’interpréter le cultussime « Georgia » de Ray Charles.

Et les images se passent de commentaires. Une voix en or, une émotion intense et des coachs conquis ! Mais qui ne le serait pas ?

D’autres vidéos ? Rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1 pour voir toutes les prestations mais aussi le replay intégral de cette première émission de la nouvelle saison.

