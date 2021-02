4.5 ( 8 )



« Mariés au premier regard » : nouvelle saison inédite dès le 8 mars 2021. C’est une émission parfois décriée mais rencontre toujours un beau succès d’audience. Et bien la bonne nouvelle c’est que la nouvelle saison inédite débarque dès le lundi 8 mars 2021 sur M6 et sur 6PLAY.



« Mariés au premier regard » : nouvelle saison inédite

Mariés au premier regard est de retour pour une cinquième saison pleine de surprises et de nouveautés. Les deux experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible.

Cette année, ils ont pu former 7 couples ; leur histoire commencera avec l’engagement le plus fort qu’il soit possible de prendre : le mariage. C’est ce jour-là, et pour la première fois, qu’ils se rencontreront devant le maire et leur famille. Pour ces célibataires, rien n’est plus important que de pouvoir enfin réaliser leur rêve… trouver le grand amour de leur vie.

Mariés au premier regard, la dose d’amour dont on a tous besoin en ce moment…



