Plus belle la vie : ce soir, Baptiste quitte Emma (résumé + vidéo épisode 4209 PBLV du 4 février 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4209 du jeudi 4 février 2021 – Baptiste prend une grande décision ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, il quitte Emma pour s’installer avec leur fils Mathis au Céleste. Mais rassurez-vous, ce n’est pas une rupture ! Baptiste préfère juste éloigner Mathis de Camille, il part en disant à Emma qu’il l’aime.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4209

Eugénie est comme paralysée face à Jacob qui tient un marteau dans ses mains. Elle a juste le temps d’appuyer sur l’application SAFE, que les flics arrivent, pendant que Jacob s’enfuit. Au commissariat, Eugénie paie le prix de ses ambitions et Cissé ne compte pas lui faire de cadeau : il la place en garde à vue. Emma finit par avouer à Baptiste que Camille est toujours en relation avec Jacob. C’est trop dangereux pour Baptiste qui décide de quitter le studio avec Mathis le temps que tout se règle…



Barbara est fond dans les travaux et tyrannique avec Thomas et César. De son côté, Thomas est tellement fatigué qu’il en oubli sa libido. La date d’ouverture du nouveau restaurant a fuité et le bar du Mistral contrattaque en organisant une fête le même jour. Barbara est assommée par la nouvelle et confronte son père…

Victoire surprend Vidal et sa femme Séverine dans un moment d’intimité. Vidal fait les présentations et Séverine explique qu’ils essayent de faire un enfant…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4209 du 4 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

