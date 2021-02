Plus belle la vie : ce soir, Roland quitte le Mistral (résumé + vidéo épisode 4213 PBLV du 10 février 2021)

5 ( 3 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4213 du mercredi 10 février 2021 – Grosse séquence émotion ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, après l’ouverture du restaurant de son fils Thomas face à son bar, Roland se sent trahi et il décide de quitter le Mistral !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Lucie libérée, un mort, la guerre continue au Mistral (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4213

Emma ne veut pas que sa mère reste chez elle. Cependant Alice veut reprendre sa place auprès de Camille et pour cela elle n’hésite pas à user de sa perversité. Alice n’hésite pas non plus à mentir et à jouer les mères parfaites en racontant de fausses anecdotes à Camille sur son enfance. De son côté, Sacha essaie de défendre Eugénie auprès de Cissé mais ce dernier reste implacable, la journaliste restera aux Baumettes. Alice demande à Camille ce qui s’est passé exactement le jour où elle a disparu…



Annonces





Barbara découvre avec effroi que la vitrine du restaurant a été vandalisée. Roland est mal et rompt les liens avec Thomas. Mirta demande même à son ex beau fils de quitter le Céleste. Léo ne cautionne pas non plus le nom du nouveau resto mais tente d’apaiser la situation…

La vidéo d’Estelle et Francesco a fait un tabac. Pour Bilal, il s’agit d’un faux couple et Francesco le remet en place…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4213 du 10 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés