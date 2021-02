Un si grand soleil en avance : Kira s’installe chez Claire et Florent (résumé + vidéo épisode n°573 du 3 février 2021)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Kira s’installe chez Claire et Florent ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, l’infirmière et l’avocat ont reçu l’autorisation d’être sa famille d’accueil.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 573

Kira est de retour. L’adolescente sur laquelle Virgile avait tiré est accueillie chez Claire et Florent, qui ont maintenant le droit d’être sa famille d’accueil. Ils ont préparé sa chambre, Kira est ravie et très touchée par cet accueil et elle salue le fait qu’ils aient tenu leur promesse !



De son côté, Ève sera-t-elle capable de garder pour elle un lourd secret ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 3 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

