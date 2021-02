« S.W.A.T. » du 16 février 2021 : ce soir l’épisode inédit « Témoin protégé » sur TF1

4.5 ( 8 )



« S.W.A.T. » du 16 Février 2021. Ce soir sur TF1, suite de la saison 3 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme , et tout comme la semaine dernière, un seul épisode inédit « Témoin protégé ». A découvrir également en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« S.W.A.T. » du 16 février 2021 : votre épisode inédit de ce soir

Épisode « Témoin protégé »

Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson ), Alex Russell (Jim Street), Lina Esco (Christina « Chris » Alonso), Kenny Johnson (Dominique Luca), Jay Harrington (David « Deacon » Kay), David Lim (Victor Tan)

Quatre complices dévalisent la villa d’un riche homme d’affaires et repartent avec des pièces d’échecs antiques valant plus d’un million de dollars. L’un d’eux, Paul, se fait arrêter puis, il est remis en liberté sous caution. Il retrouve Harper, sa compagne, et tous les deux partent à la recherche des deux autres complices qui tentent de revendre les pièces d’échecs de leur côté. Paul est poursuivi par des chasseurs de primes en raison de la violation de sa libération sous caution. Chris règle ses comptes avec Logan Carter, grâce à l’aide de Piper Lynch, et Luca passe ses évaluations pour enfin réintégrer l’équipe.



Cet épisode sera suivi de 4 rediffusions dès 21h55 : « L’habit ne fait pas le moine », « Retour au bercail », « Bienvenue à Tokyo » et « Crime en direct ».

Vers un nouveau succès d’audience ?

Beau succès d’audience la semaine dernière pour l’épisode inédit suivi par 4.22 millions d’inconditionnels soit 17% de l’ensemble des téléspectateurs et 22% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

