The Vivi écarté de « The Voice » après des tweets racistes et homophobes

The Vivi écarté de « The Voice ». Vous l’avez découvert samedi soir lors de la 3ème soirée des auditions à l’aveugle. En reprenant « Suicide social » d’Orlesan, il a fait se retourner les 4 coachs et a choisi de rejoindre l’équipe de Vianney. Et pourtant son aventure s’arrête là….



La production vient en effet de prendre la décision de l’écarter du programme après que d’anciens tweets publiés il y a quelques années aient refait surface. Et ses excuses publiées sur Instagram n’y ont rien changé.

The Vivi écarté de « The Voice »

Et tout est parti d’anciens tweets jugés racistes que ce jeune artiste avait publié alors qu’il n’était âgé que de 17 ans. Des tweets et homophobes qui ont suscité une très vive polémique.

Suite à cela, le jeune homme a supprimé son compte Twitter puis a présenté ses excuses sur son compte Instagram.



« Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j’avais écrit quand j’avais 17 ans. En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux » a t-il ainsi écrit.

Oui mais cela n’a pas été suffisant pour la production qui a décidé de l’écarter du programme.

Voici le communiqué de ITV STudios France

« Nous avons pris connaissance hier des nombreux messages postés par The Vivi il y a plusieurs années sur son compte Twitter. Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l’opposé des valeurs d’inclusion et de tolérance prônées par « The Voice » comme en atteste la diversité des talents.

Ces messages sont également contraire aux engagements pris par les talents quand ils participent à « The Voice ». The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram. Mes ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui.

Suite des auditions à l’aveugle de « The Voice » samedi soir dès 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.

