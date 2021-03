Audiences TV prime 12 mars 2021 : carton pour « Koh-Lanta », les « César » du cinéma faibles

4.6 ( 12 )



Annonces





Audiences TV prime 12 mars 2021. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que c’est « Koh-Lanta » qui s’est imposé hier soir en tête des audiences de la première partie de soirée. Le jeu d’aventures de Denis Brogniart a sans surprise tout écrasé sur son passage.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ainsi l’élimination de Sylviane a été suivie par 5.74 millions de personnes soit 27.2% du public présent devant son poste de télévision.

Sans surprise victoire écrasante sur cibles avec jusqu’à 59% sur les 4-14 ans ou 46% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces



#Audiences #TF1

Succès d'audience pour le lancement de "#KohLanta les armes secrètes"!

Très large #leader sur l’ens de la soirée 📌 5,7M de tvsp

🔝Pic à 6,7M ✅46% PdA FRDA-50

✅59% PdA 4-14

✅57% PdA 15-24

✅55% PdA 15-34 RDV vend prochain avec @DenisBrogniart à 21h05 @TF1 pic.twitter.com/8vIzqeaPOM — TF1 Pro (@TF1Pro) March 13, 2021

Audiences TV prime 12 mars 2021 : autres chaînes

France 2 est loin derrière avec « Tropiques criminels ». 3.72 millions de fidèles et 15.4% pour les deux épisodes proposés hier soir, dont un était inédit.

On retrouve ensuite M6 et le final de la saison 17 de NCIS. 3,48 millions d’inconditionnels pour le seul épisode inédit de la soirée et une moyenne de 2.82 millions pour les deux premiers (pda 11.4%).

On retrouve ensuite France 3 et son documentaire « Mike Brant : l’étoile filante » vu par 2.22 millions de nostalgiques soit 9.7% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran.

Petite soirée pour les César du cinéma. Sur Canal +, cette 46ème cérémonie n’a été suivie que par 1.64 million de téléspectateurs soit 9.1% des téléspectateurs. >>> Le palmarès complet ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés