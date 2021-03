« The Voice » du 13 mars 2021 : ce soir découvrez l’allocution officielle de Marc Lavoine !

5 ( 4 )



« The Voice » du 13 mars 2021. Très gros succès d’audience de TF1, cette 10ème saison de « The Voice » se poursuit ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay vidéo sur MYTF1 pour la suite des auditions à l’aveugle.



« The Voice » du 13 mars 2021 : Marc Lavoine président ?

Et ce soir vous allez assister à l’allocution officielle de Marc Lavoine… Mais que lui arrive t-il ? Aurait-il des ambitions présidentielles à un an de la prochaine élection ?



Et comme il le dit si bien, « Vive la république et vive la France »

The Voice : replay, rattrapage

Si vous n’étiez pas au rendez-vous de la précédente émission, sachez que 8 nouveaux talents sont venus grossir les rangs de nos 4 coachs :

– Cyprien et Sonia ont choisi la team Amel Bent

– Quentin a souhaite être coaché par Marc Lavoine.

– Alexis et Jérémy ont opté pour le coaching de Vianney

– Yannick, Pottol on the Sofa et Canta Diva ont intégré l’équipe de Florent Pagny

Les toutes 1ères minutes de l’épisode 6 sont à DÉCOUVRIR ICI

« The Voice » revient ce soir sur TF1 et MYTF1. Répondrez-vous aussi nombreux que la semaine dernière ?

