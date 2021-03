Un si grand soleil en avance : Guilhem ne croit pas Johanna (résumé + vidéo épisode n°605 du 19 mars 2021)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil du 19 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus pour Johanna dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’elle est en prison et risque une lourde peine, personne ou presque ne la croit innocente…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 2 avril 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 605

Guilhem vient voir Johanna au parloir en prison. Johanna jure toujours qu’elle n’a pas tué Mickaël et qu’elle est innocente. Elle pense que c’est un coup monté… Guilhem lui demande si c’est sa stratégie de défense et lui conseille de lui avouer ce qu’elle a fait ! Il ne croit pas en son innocence, Johanna est triste et déçue.



Annonces





Et si Gary pense avoir un plan infaillible, Arthur se sent coupable. Et Quentin a beau se défendre, il se fait tirer les vers du nez malgré tout.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 19 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés