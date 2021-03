Un si grand soleil : Julien largue Johanna, Gérald et Yasmine réconciliés, ce qui vous attend mardi 2 mars (épisode n°592 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 592 qui sera diffusé le mardi 2 mars, Julien va finalement rompre avec Johanna !



En effet, après leur première nuit ensemble, Julien n’est pas bien à cause de ses cauchemars sur Hugues.



Résultat, il est froid avec Johanna. Ils ne prennent pas le petit déjeuner ensemble et lui demande de claquer la porte en partant… Elle ne comprend pas et plus tard dans la journée, ils se voient pour le boulot chez L Cosmétiques. Julien est toujours aussi froid et Johanna décide de l’appeler après. Julien lui annonce qu’il ne veut pas se prendre la tête et que c’est terminé entre eux !

Johanna se console auprès de Michaël… Ils passent la soirée ensemble, Johanna boit trop et prend Michaël par la main avant de l’entrainer dans une chambre !



Quant à Yasmine et Gérald, ils finissent par se réconcilier et décident même de vivre ensemble ! En effet, Gérald attend Yasmine à la sortie de l’hôpital. Il lui fait une déclaration d’amour et la demande en mariage !

Rendez-vous mardi 2 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

