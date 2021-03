EXCLU Plus belle la vie : Céline se suicide, Léa enceinte, un dernier au revoir à Samia (infos PBLV)

4.3 ( 37 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 9 avril Si vous êtes accro à la série marseillaise « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaine, c'est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jean-Paul va aller de surprise en surprise !

En effet, alors que Samia est morte et que Jean-Paul doit annoncer la nouvelle à Lucie, il ramène sa dépouille et organise ses funérailles. Tout le Mistral est là pour un dernier au revoir à Samia.



Dans le même temps, Léa et Angélique s’installent ensemble. Mais Léa apprend une grande nouvelle qui la déstabilise : elle est enceinte ! Angélique comprend que Léa a couché avec Jean-Paul et lui demande de faire un choix. En discutant avec Yolande mais sans lui dire, Léa réalise qu’elle veut garder le bébé. Elle l’annonce à Angélique et les deux jeunes femmes se séparent.

A l’hôpital, Jean-Paul entend par hasard une conversation téléphonique de Gabriel Riva et apprend que Léa est enceinte. Jean-Paul annonce à Léa qu’il part quelques jours avec Lucie. La petite fille est un obstacle entre Léa et Jean-Paul. Il craint qu’elle n’accepte pas leur relation et ne sait pas comment lui annoncer pour le bébé…

De son côté, en plein burn out, Céline fait une tentative de suicide ! Vincent la retrouve inconsciente chez elle et appelle les secours à temps pour la sauver. Il culpabilise de l’avoir poussée au suicide…

La juge Colbert va présider le procès d’Elsa et se donne un temps de réflexion pour savoir si Abdel peut défendre ou non sa belle-mère. Elsa vit très mal son incarcération, et a même déclenché une ménopause précoce…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 22 mars sur France 3

Machet est satisfait de Boher et pense qu’il le tient. Ensemble, ils mettent le cercueil dans le four au crématorium. De son côté, Léa commence à avoir de réels sentiments pour Angélique mais son inquiétude pour Boher ne fait que croitre. Maintenant que Boher a rempli sa part du marché, c’est au tour de Machet de lui dire ce qui est arrivé à Samia. Malheureusement, ce qu’avoue Machet, ne suffit pas à Boher. Mais ce dernier peut toujours compter sur Abdel pour suivre son plan…

C’est la journée mondiale de l’eau et personne au collège ne prend Lola au sérieux. La jeune fille tente de sensibiliser les élèves sur le gaspillage. Kilian défend sa sœur auprès de Bilal qui se moque de plus en plus violement d’elle. Lola craque et va se calmer au pied d’un arbre…

Laetitia n’est pas ravie que Kevin et Emilie aient déjà choisi leur chambre et qu’ils soient à leur aise. Elle demande à Emilie de se concerter la prochaine fois…

