EXCLU Plus belle la vie : Xavier sauve la vie d’Elsa, Lola a la pression (infos PBLV)

5 ( 7 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 16 avril Fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaine ? Alors c’est le moment puisque comme chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que le procès d’Elsa est sur le point de commencer et Abdel est autorisé à la défendre malgré le fait qu’ils soient proches.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





Et alors que Xavier Revel a un mauvais à priori sur Elsa, qu’il considère comme une dangereuse criminelle, il se retrouve bloqué avec elle dans sa cellule alors qu’un incendie se déclenche en prison ! Xavier et Elsa prennent le temps de discuter et Xavier lui sauve la vie.



Annonces





Elsa est hospitalisée, Karim n’a pas l’autorisation d’aller la voir et il en rage… De son côté, Elsa confie à Abdel qu’elle a trouvé Xavier humain. Et d’ailleurs, Xavier autorise la remise en liberté d’Elsa en attendant son procès !

Quand le procès commence, Elsa et Xavier se croisent dans les couloirs du tribunal. Elsa remercier Xavier pour sa remise en liberté, il est déstabilisé et troublé…

De son côté, Lola est sous pression. Une tempête est annoncée, Patrick l’informe qu’elle va devoir descendre. Noé la rejoint et ils passent la nuit ensemble… Blanche et Franck s’inquiètent.

Quant à Kévin et Emilie, ils n’en peuvent plus et veulent aller vivre chez les Nebout. En effet, Sébastien a activé l’enregistrement des vidéos de surveillance et une vidéo coquine de Kévin et Emilie est arrivée sur l’ordinateur de Franck ! Sébastien avoue à Franck qu’il est jaloux et a peur de perdre Laetitia…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 29 mars sur France 3

Ahmed finit par avouer à Boher que Malik vit à Alger. Boher demande à Abdel de l’accompagner là-bas. De son côté, Patrick informe Angélique que le juge a décidé de la laisser libre jusqu’au procès. Léa s’inquiète du danger encouru par Boher et avoue à demi-mot à Angélique qu’elle tient à lui. Machet et Berger nettoient la cachette où ils ont attaché Samia quand la police vient les arrêter. Machet réussit à s’enfuir et vient demander des comptes à Barrault qui était censé le protéger…

Lola n’est toujours pas descendue de l’arbre. Sophie supplie Lougane de lui laisser du temps pour convaincre sa fille, mais c’en est trop pour le maire qui décide de prévenir la police. Éric ne veut pas faire évacuer la jeune fille, il lui faut d’abord l’accord du préfet…

Emma ne peut pas se permettre de gagner moins d’argent. Elle parle à Céline de la proposition de Vincent. Cette dernière a un plan pour coincer Vincent…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés