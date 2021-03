Demain nous appartient spoilers : Lucie incontrôlable, Jules cogite, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 29 mars au 2 avril)

4.4 ( 14 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 mars 2021 – On est samedi, le wend-end commence et comme toujours, on propose aux fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qu’il va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être tendue pour la police, à la recherche de Marc Véry et Lucie, qui leur ont filé entre les doigts.



Et Lucie va devenir totalement incontrôlable ! Elle ne va pas hésiter à braquer Alex pour le forcer à leur trouver un bateau, mais également deux ados ! En effet, alors qu’ils se sont planqués dans une chapelle, Ben et Mathilde viennent la visiter… Lucie les menace de son arme !

De son côté, Jules est intrigué par le comportement de Gabriel et il se pose des questions… En fin de semaine, il décide de le confronter !



Quant à Chloé, elle devient accro à Instagram…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 29 mars au 2 avril 2021

Lundi 29 mars (épisode 892) : Les policiers sont furieux : le criminel qu’ils venaient de capturer leur a de nouveau filé entre les doigts. Les Sétois ne peuvent s’empêcher d’être inquiets à l’idée de savoir un coupable dans la nature. Georges soupçonne Victoire d’avoir quelque chose à voir avec ce fiasco. Quand un inspecteur de l’hygiène arrive, c’est la panique au Little Spoon. Alex décide d’initier Clémentine à la culture de l’huître.

Mardi 30 mars (épisode 893) : La police de Sète poursuit ses recherches pour retrouver les deux dangereux criminels qui plongent la petite ville dans la peur. Mais ceux-ci semblent avoir déniché une planque imprenable… Alex trouve que Sacha a l’air louche. Bart, dégoûté par le rapport qu’un inspecteur de l’hygiène a infligé au Little Spoon, décide d’appeler Flore à la rescousse.

Mercredi 31 mars (épisode 894) : Alors que le danger rôde, Ben et Mathilde partent faire une promenade en amoureux dans un lieu isolé. Pendant ce temps, Alex reçoit une visite inattendue au mas. Sandrine ne supporte plus l’agressivité de Gabriel. Chloé est complètement accro aux réseaux sociaux.

Jeudi 1er avril (épisode 895) : La police de Sète doit faire face à de nouvelles disparitions parmi ses habitants. Néanmoins, il est impossible de savoir si ces inquiétants événements sont liés ou pas aux deux criminels en fuite, toujours introuvables… Jules cherche à mieux comprendre l’attitude de Gabriel. La famille de Chloé a de plus en plus de mal à la supporter.

Vendredi 2 avril (épisode 896) : La police de Sète a peut-être enfin trouvé le moyen de mettre la main sur les deux criminels qu’elle traque depuis des semaines. Tout repose désormais sur les épaules d’Aurore et de Martin. Isam parvient à convaincre Timothée de l’importance de l’amour. Charlie n’a pas d’autre choix que de se mettre avec Gabriel pour préparer un exposé. Jules décide d’aller confronter ce dernier.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 29 mars au 2 avril

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

