« Faut pas rêver » du 17 mars 2021 : ce soir direction l’Ardèche

« Faut pas rêver » du 17 mars 2021. Ce soir votre magazine « Faut pas rêver » vous donne rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV. Et pour ce nouveau numéro inédit, direction l’Ardèche.



Le thème de la semaine « L’Ardèche grandeur nature »

« Faut pas rêver » du 17 mars 2021 : sommaire et reportages

Voyager en Ardèche, c’est plonger dans une nature incroyablement préservée.

Ce soir, beaucoup de surprises attendent Carolina De Salvo !



Vous connaissez la montgolfière, mais avez-vous déjà vu la Ciné Bulle de Dany Cleyet-Marel ? À bord de cet engin volant unique au monde, Carolina défie les lois de la gravité au cœur des gorges de l’Ardèche. Puis, elle découvre en canoë une rivière plus intime, celle de Jean Paul, un enfant du pays !

L’Ardèche regorge de petits coins secrets, presque inaccessibles. Ceux de Julien et Nicolas, deux guides pêcheurs, sont idéaux pour taquiner la truite. Mais, dans un souci de préservation de l’espèce, le combat se joue à armes égales, avec relâche à l’arrivée !

La rivière, lieu d’émerveillement à la surface, l’est tout autant sous la terre. Carolina a la chance d’explorer un univers insoupçonnable ! Des kilomètres de galeries creusées par l’eau… Un héritage féerique dont on ne cesse de découvrir la grande richesse !

L’Ardèche dévoile une autre de ses facettes méconnues

Luc, qui aime se définir comme « vigneron sans vignes », emmène Carolina sur la route des vins interdits… Une histoire incroyable !

Reportages

Les reportages vont nous permettre d’apprécier les paysages magnifiques où des hommes nous font vivre leurs histoires, leurs parcours, leurs harmonies avec la nature.

Louis, l’amoureux des arbres

Louis est à la fois bûcheron, arboriste-élagueur et depuis peu moniteur de grimpe… d’arbres ! Il a fait de sa passion son métier et veut transmettre au plus grand nombre son amour des arbres. Pour Louis, nous y avons tous à y gagner, en apprenant à mieux les connaître.

Châtaigne, le trésor de l’Ardèche

Michel Grange est un battant. Depuis sept générations, sa famille vit de la châtaigne, la perle de l’Ardèche. Aujourd’hui, la production souffre du réchauffement climatique, mais Michel déploie des trésors d’imagination pour maintenir la tradition… Et ça marche !

Mercredi 21:05 destination l'Ardèche avec Carolina De Salvo en pleine nature… Ça fait du bien. On vous attend 😀 #fautpasrever @France3tv pic.twitter.com/yEslfOvbCC — Faut pas rêver (@fprever) March 16, 2021

« Faut pas rêver » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 ou dès maintenant puis en replay sur france.TV

