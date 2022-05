« Faut pas rêver » du 11 mai 2022 : ce soir sur France 3 « Camargue, beauté sauvage »

5 ( 5 )

« Faut pas rêver » du 11 mai 2022. Ce soir votre magazine « Faut pas rêver » vous donne rendez-vous dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV. Et ce nouveau numéro inédit a pour thème « Camargue, beauté sauvage ».







Publicité











Publicité





« Faut pas rêver » du 11 mai 2022

Carolina De Salvo nous emmène dans un voyage à travers la Camargue. Une terre magnifique et envoûtante, où culture et traditions se côtoient en permanence.

Pour être au plus près de l’esprit des Camarguais, il faut pénétrer l’univers des « manadiers » et des « gardians ». Une vie consacrée à l’élevage des taureaux, destinés aux courses camarguaises… Un sport sans mise à mort, où l’homme affronte l’animal dans les arènes et, c’est souvent le taureau qui gagne ! Nous vivrons de l’intérieur un des moments fort de la saison des fêtes taurines : l’abrivado des Saintes Maries de la Mer.

Dans cette nature fragile et sauvage, nous rencontrerons un homme qui parle la langue des chevaux, un pêcheur d’anguilles habité par sa passion et un ornithologue qui connaît tout sur l’un des symboles de la Camargue : le flamant rose. Oiseau étrange et fascinant, il sait comment séduire sa partenaire…



Publicité





Mais la Camargue est aussi une terre d’histoire… à Arles, les trésors archéologiques datant de l’époque gallo-romaine, ne cessent de révéler l’importance de cette ville sous Jules César. Fleuron de cette époque : l’amphithéâtre de 20.000 places où des combats de gladiateurs ont encore lieu de nos jours. Et Carolina en sait quelque chose !

Focus des sujets

David est archéologue subaquatique. Il y a une dizaine d’années, à l’occasion d’une plongée dans le Rhône, il a découvert avec son équipe un trésor inestimable : un bateau de 30 m, datant de l’époque romaine, ainsi que des dizaines d’amphores enfouies dans le lit du fleuve. Une découverte qui nous apprend combien Arles a compté dans l’histoire de la conquête de la Gaule par Jules César…

Les vestiges de cette époque, il en existe un peu partout à Arles. Comme cette fresque, découverte dans les ruines d’une villa romaine. Pour la reconstituer, il faut être patient et minutieux car c’est un puzzle géant dont il faut recoller les morceaux !

Aux portes d’Aigues Mortes, Julie a ouvert un centre de remise en forme destiné… aux chevaux ! Grâce à ses techniques de massages et de soins, elle parvient à créer un lien unique entre l’animal et son cavalier.

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce…

😀🦩🐴Mercredi 10 mai à 21h10 partez en voyage avec Carolina De Salvo en Camargue. Belles rencontres en perspective sur cette terre de tradition et de culture. @France3tv#fautpasrever #Camargue pic.twitter.com/DEgFDDafSM — Faut pas rêver (@fprever) May 10, 2022

Ce soir partez en voyage avec Carolina De Salvo en Camargue. Belles rencontres en perspective sur cette terre de tradition et de culture. C’est dans « Faut pas rêver » à partir de 21h10 ou en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note