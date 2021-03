Ici tout commence : Claire couche avec Vincent, Teyssier en colère, ce qui vous attend mardi 9 mars (épisode 92 en avance)

4.3 ( 7 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – En ce début de semaine, vous vous demandez déjà ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 92 qui sera diffusé le mardi 9 mars, Teyssier va être très en colère après avoir appris que Charlène a eu une histoire avec Hugues.



En effet, Teyssier va parler à sa fille et il a des mots très durs…



Charlène va s’en prendre à Hortense, elle lui en veut terriblement d’avoir dit la vérité à son père. Les deux jeunes femmes en viennent aux mains, Claire doit intervenir pour les séparer !

Charlène va ensuite se confier à sa mère. Constance est sous le choc mais plus compréhensive. Elle promet à sa sa fille d’aller parler à son père pour calmer le jeu. Mais Teyssier est remonté, il compte aller régler son compte à Hugues !



De son côté, Claire rencontre l’homme avec qui elle discute sur le site de rencontres. Elle découvre qu’il s’agit de Vincent ! Dans un premier temps, Claire éclate de rire. Mais ils couchent ensemble… Après coup, Claire lui annonce qu’elle n’envisage pas une histoire avec lui, ça ne sera donc qu’un coup d’un soir. Vincent est déçu.

Marta travaille sa recette avec Kelly, qui doit lui avouer qu’elle a été ballotée d’école en école et qu’elle ne sait pas lire. Marta promet de l’aider.

Rendez-vous mardi 9 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

