Audiences TV prime 22 mars 2021 : « Un homme d’honneur » en tête devant « Les rivières pourpres », « Mariés au premier regard » leader sur les ménagères !

Audiences TV prime 22 mars 2021. Hier soir, en première partie de soirée, notez la victoire de TF1 et de sa nouvelle série « Un homme d’honneur ». Emmenés par Kad Merad et Zabou Breitman, les deux premiers épisodes ont suscité la curiosité de près de 5 millions de téléspectateurs, soit 22.7% du public présent devant son poste de télévision.



C’est la premier épisode qui a été le plus suivi avec 5.45 millions de curieux.

Audiences TV prime 22 mars 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et le double-épisode de la série « Les rivières pourpres ». Hier soir cet épisode intitulé “XXY” a pu compter sur 4.03 millions de fidèles et 17.4% de part de marché.

Sur M6 l’émission de dating « Mariés au premier regard » continue de bien se porter. L’épisode 3 a ainsi rassemblé 2.70 millions de romantiques pour une part d’audience moyenne de 12.9% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl). Et c’est toujours leader sur la cible des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 26.1% de pda.



#Audiences @M6 #MAPR 👰🏼🤵🏼

🏆RECORD de saison auprès des 4+ avec 13% de pda

🥉3e meilleure performance historique auprès des FRDA-50 ans

🥇Leader auprès des FRDA-50 ans avec 26% de pda.

2.7M tlsp (Pic à 3M)

Soirée plus difficile pour les autres chaînes. France 3 est loin derrière avec son magazine « Secrets d’histoire » dont le numéro consacré au Chevalier d’Éon a rassemblé 1.67 million de passionnés d’histoire (7.2% de pda).

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « La flèche brisée » avec James Stewart, Jeff Chandler et Debra Paget. Signé Delmer Daves, il a été vu ou revu par 1.18 million d’amateurs du genre (4.9% de pda).

