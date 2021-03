Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul est viré (résumé + vidéo épisode 4230 PBLV du 5 mars 2021)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4230 du vendredi 5 mars 2021 – Jean-Paul est viré de la police municipale ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il présente ses excuses à Lougane, mais il campe sur ses positions après le geste de Jean-Paul la veille… Mais Léa n’a pas dit son dernier mot.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4230

Des bruits courent à Marseille et Lucie entend des mauvaises choses sur sa mère. Boher est désespéré par son geste de la veille mais Lougane reste inflexible, Boher doit quitter le Police Municipale. Boher demande à Ariane de borner un téléphone mais cette dernière refuse. De son côté, Léa fait du chantage à Lougane, elle a la preuve que ce n’est pas Samia qui a signé l’autorisation de stockage des produits. Elle balance tout à la presse si Lougane ne réintègre pas Boher….



Vidal tend des perches à Victoire pour qu’elle lui avoue ses sentiments. Cette dernière comprend que Vidal veut en finir avec la vie quand elle le retrouve sur le toit de l’hôpital, prêt à sauter dans le vide. Elle réussit à le faire changer d’avis et lui avoue enfin ses sentiments. Victoire et Vidal font l’amour passionnément…

Alison remonte le moral de Barbara. Mais alors que Thomas se prend la tête avec un client, Fanny arrive à point nommé et reprend sa place de serveuse…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4230 du 5 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

