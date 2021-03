Ici tout commence : Greg avoue être gay, Benoit s’en prend à Eliott, ce qui vous attend mercredi 31 mars (épisode 108 en avance)

5 ( 3 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 108 qui sera diffusé le mercredi 31 mars, Greg va enfin avouer qu’il est gay !



En effet, alors que Greg a avoué qu’il se frappait lui-même, ses parents lui expriment leur soutien.



Benoit et Delphine affirment à Greg qu’ils l’aiment et le soutiennent. Greg avoue avoir commencé à se frapper à l’âge de 15 ans, à cause du stress et de la pression. Claire et Antoine présentent leurs excuses à Benoit, en leur nom et celui de Rose. Ils expliquent qu’ils n’auraient jamais du l’accuser de frapper son fils…

Et alors qu’Eliott veut comprendre, Greg l’embrasse et fond en larmes dans ses bras. Lors de la masterclass, Eliott caresse la main de Greg et ça n’échappe pas à Benoit… Greg doit avouer à son père qu’il est gay et qu’il se passe quelque chose avec Eliott. Benoit est fou de rage et vient s’en prendre violemment à Eliott. Il l’accuse d’être responsable de l’homosexualité de son fils et le traite de « travelo » avant de l’attraper à la gorge !



De son côté, Célia retrouve un ami d’enfance, Mathis, qui revient du Portugal. Jérémy se montre jaloux, d’autant que Célia sortait avec lui avant son départ…

Quant à Mehdi, Claire et Noémie n’apprécient pas qu’ils s’isolent et le forcent à reprendre les cours tout en continuant de travailler sur son dessert signature. Et alors qu’en cours il tient tête à Teyssier, Hortense confie à Elodie, de retour à l’institut, que Mehdi lui plait…

Rendez-vous mercredi 31 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

