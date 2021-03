Plus belle la vie en avance : Céline se suicide ! (vidéo PBLV épisode n°4251)

5 ( 1 )



C’est encore un bien triste moment qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, en plus de la mort de Samia, voilà qu’un personnage phare du Mistral va vouloir mettre fin à ses jours !



Il s’agit de Céline Frémont, qui en plein burn-out chez GTS, va se suicider dans l’épisode de lundi prochain.



Vincent rentre chez Céline et la découvre inconsciente, il appelle les secours et craque. A l’hôpital, Céline se réveille et ses premières pensées vont vers Gabin, elle refuse de parler à Vincent. Il est rongé par la culpabilité et ses collègues lui en veulent d’avoir poussé Céline au suicide…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4251 de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4251 du 5 avril 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

